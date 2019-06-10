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Зеленський ініціював звільнення голів усіх ОДА


Кабінет міністрів України сьогодні затвердив зняття лише 13 керівників областей

Президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій. Про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель на своїй сторінці в Facebook.

Як наголошується, Кабінет міністрів України на сьогоднішній день затвердив зняття лише 13 керівників областей.

"Ми не знаємо принципів вибірковості уряду. Ми сподіваємося, що будуть зняті всі губернатори", - повідомила Мендель.

За її словами, зараз триває процес пошуку нових фахівців, які можуть очолити області.

"Критерії відбору відомі: порядність, професіоналізм, відсутність корупційних зв'язків, бажано, щоб таких людей вже були ідеї щодо їх місцевої команди", - зазначила прес-секретар.

Також вона додала, що Адміністрації президента допомагають кілька міжнародних HR-компаній, а також активісти і волонтери в регіонах, які пропонують кандидатури.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів проситиме президента звільнити голів обласних державних адміністрацій. За словами Гройсмана, в областях повинні бути управлінці, які будуть нести відповідальність за регіон у межах своїх повноважень.

Раніше Зеленський розповів, як буде відбирати кандидатів на посади голів ОДА. "Ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які хочуть позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні та іноземні інвестиції", - додав він.

РБК-Україна писало, що голови Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв і голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко вже пішли у відставку.

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