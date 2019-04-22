Председатель Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке

Фото: Алексей Савченко (УНИАН)

Савченко написал заявление об уходе с должности

Глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Савченко считает, что "так должен сделать каждый глава областной государственной администрации".

"Во-вторых, мы стоя должны поблагодарить действующего президента Петра Порошенко... несмотря на все те вещи, которые происходили вокруг нас. Я должен уйти вместе с ним", - сказал он.

Отметим, по информации местных СМИ, Савченко намерен лично отдать заявление в Администрацию президента уже сегодня и поехал для этого в Киев. Также сообщается, что с двери в кабинет главы ОГА уже сняли табличку с фамилией губернатора по его же указанию.

Отметим, Савченко был назначен на должность председателя Николаевской областной государственной администрации 6 октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об отставке. Ранее Синютка заявлял, что в случае проигрыша кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах, он уйдет в отставку.

Напомним, 14 апреля Андрей Гордеев был официально уволен с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Кроме того, месяц назад Петр Порошенко уволил главу Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Головко 15 апреля подал иск в Кассационный административный суд Верховного суда на президента Петра Порошенко о признании противоправным и отмене указа об увольнении.