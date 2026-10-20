UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Зеленський і Віткофф розпочали зустріч у Норвегії: перші подробиці

17:22 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

У переговорах Зеленського та Віткоффа також беруть участь президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Оновлено 18:20

Зеленський зазначив, що Україна продовжує роботу заради миру. Також він подякував партнерам за підтримку.

Переговори України і США

Нагадаємо, минулу зустріч української та американської делегацій було завершено достроково, оскільки Вашингтон уклав з Москвою дизельну угоду прямо в момент, коли переговорна команда України перебувала в Майамі.

Тоді у відносинах між Україною та США настала криза. Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував рішення президента Дональда Трампа, а також наголосив, що українську делегацію у США використовували як "ширму".

У свою чергу Трамп почав регулярно критикувати Зеленського. Зокрема, він стверджував, що із президентом України "не варто мати справу". Також, за словами президента США, з російським диктатором Володимиром Путіним простіше ладнати, ніж із Зеленським.

Учора, 19 жовтня, Трамп взагалі розхвалив Росію, заявивши, що вона "поводиться нормально" у питанні України. При цьому, на його думку, переговори від імені України має вести не Зеленський.

Разом з тим виявилося, що Вашингтон може затримувати передачу Україні критично важливих ракет для систем Patriot, а також обмежив роботу Starlink в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиНорвегіяМирні переговориСтів ВіткоффВійна в Україні