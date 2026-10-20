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Зеленский и Уиткофф начали встречу в Норвегии: первые подробности

17:22 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начали переговоры в Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

В переговорах Зеленского и Уиткоффа также участвуют президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Обновлено 18:20

Зеленский отметил, что Украина продолжает работу ради мира. Также он поблагодарил партнеров за поддержку.

Переговоры Украины и США

Напомним, прошлая встреча украинской и американской делегаций была завершена досрочно, поскольку Вашингтон заключил с Москвой дизельную сделку прямо в момент, когда переговорная команда Украины находилась в Майами.

Тогда в отношениях между Украиной и США наступил кризис. Президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал решение президента Дональда Трампа, а также подчеркнул, что украинскую делегацию в США использовали как "ширму".

В свою очередь Трамп начал регулярно критиковать Зеленского. В частности, он утверждал, что с президентом Украины "не стоит иметь дело". Также, по словам президента США, с российским диктатором Владимиром Путиным проще ладить, чем с Зеленским.

Вчера, 19 октября, Трамп и вовсе расхвалил Россию, заявив, что она "ведет себя нормально" в вопросе Украины. При этом, по его мнению, переговоры от имени Украины должен вести не Зеленский.

Вместе с тем оказалось, что Вашингтон может задерживать передачу Украине критически важных ракет для систем Patriot, а также ограничил работу Starlink в Украине.

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