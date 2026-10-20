У Трампа не схвалили передачу ракет-перехоплювачів Patriot Україні, - WP

Адміністрація Трампа не схвалила передачу Україні протиракетних комплексів, які необхідні для захисту від ракетних атак Росії. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами американського чиновника та ще трьох джерел, як мінімум частина ракет Patriot надходить Україні з країн, для яких у разі передачі необхідне схвалення від глави глави Пентагону Піта Гегсета.

Причина в тому, що цю зброю виробляють США та постачають за кордон відповідно до угоди, де прописано, що передача іншим країнам потребує схвалення Сполучених Штатів.

На цьому фоні співрозмовники WP розповіли, що Гегсет офіційно не відхилив передачу Patriot Україні, але не виконав необхідні кроки для затвердження.

При цьому джерела стверджують, що глава Пентагону продовжує схвалювати деяку американську допомогу Україні.