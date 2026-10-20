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У Трампа не схвалили передачу ракет-перехоплювачів Patriot Україні, - WP

04:35 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Трампа не схвалили передачу ракет-перехоплювачів Patriot Україні, - WP Фото: голова Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)
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Адміністрація Трампа не схвалила передачу Україні протиракетних комплексів, які необхідні для захисту від ракетних атак Росії. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами американського чиновника та ще трьох джерел, як мінімум частина ракет Patriot надходить Україні з країн, для яких у разі передачі необхідне схвалення від глави глави Пентагону Піта Гегсета.

Причина в тому, що цю зброю виробляють США та постачають за кордон відповідно до угоди, де прописано, що передача іншим країнам потребує схвалення Сполучених Штатів.

На цьому фоні співрозмовники WP розповіли, що Гегсет офіційно не відхилив передачу Patriot Україні, але не виконав необхідні кроки для затвердження.

При цьому джерела стверджують, що глава Пентагону продовжує схвалювати деяку американську допомогу Україні.

Проблеми з Patriot та обмеження США

Нагадаємо, кілька днів тому видання CNN повідомило, що Україна не залишила ракет-перехоплювачів Patriot для оборони від російських повітряних атак. На цьому тлі Україна не змогла перехопити більшість балістичних ракет під час однієї з останніх атак.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський 19 жовтня провів онлайн-розмову з групою сенаторів від обох партій,закликавши їх чинити тиск на адміністрацію Трампа з метою відновити обмін розвідданих та постачання зброї.

Він повідомив їм про обмеження Starlink і Starshield, відсутність обміну розвідданих з балістики (як мінімум вже тричі не було інформації), а також сказав, що Хегсет не дає згоди на постачання ракет Patriot та AIM-9x для ППО NASAMS.

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