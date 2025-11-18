Зеленський і Віткофф проведуть переговори у Туреччині, - Reuters

"Спеціальний представник США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", - йдеться у повідомленні журналіста.

Зеленський раніше повідомив, що завтра вирушить до Туреччини, щоб "активізувати" переговори та запропонувати партнерам "напрацьовані рішення", а також відновити обмін військовополоненими.

Минулого тижня секретар РНБО Рустем Умеров невдовзі після візиту до Туреччини повідомив, що сторони відновили переговори щодо нового обміну полоненими. За його словами, Росія планує звільнити 1200 українців. Кремль підтвердив, що Москва та Київ ведуть експертні контакти щодо обміну.