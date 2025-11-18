Зеленский и Виткофф проведут переговоры в Турции, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проведут переговоры в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Reuters Ахмеда Рашида.
"Специальный представитель США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил во вторник турецкий источник", - говорится в сообщении журналиста.
Зеленский ранее сообщил, что завтра отправится в Турцию, чтобы "активизировать" переговоры и предложить партнерам "наработанные решения", а также возобновить обмен военнопленными.
На прошлой неделе секретарь СНБО Рустем Умеров вскоре после визита в Турцию сообщил, что стороны возобновили переговоры по новому обмену пленными. По его словам, Россия планирует освободить 1200 украинцев. Кремль подтвердил, что Москва и Киев ведут экспертные контакты по обмену.
Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война между Украиной и россиянами в конце концов завершится переговорами. Проводить их нужно в Турции, поскольку это единственное приемлемое место для обеих сторон.
Стоит отметить, что Украина и Россия возобновили переговоры в Стамбуле в 2025 году - после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп. Однако во время трех раундов встреч (в мае, июне и июле), прогресса не удалось достичь, если не считать вопроса обмена пленными.
При этом Кремль не отказывается от своих ультимативных требований и не соглашается на прекращение огня. В то же время Украину не интересуют кремлевские "хотелки", идти на них Киев не собирается.
Именно поэтому 12 ноября, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с РФ в этом году завершились почти без результата, - поэтому сейчас они приостановлены.