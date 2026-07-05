Зеленський і Трамп зустрінуться цього тижня

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Переговори відбудуться в Анкарі на полях саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Hiba Nasr в соцмережі X, яка посилається на високопоставленого чиновника США.

Українським президентом Володимиром Зеленським та президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. У кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Анкарі.

Нагадаємо, 4 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, під час якої привітав його з 250-річчям США.

За словами українського лідера, є "реальна перспектива" завершити війну, і сторони домовилися продовжити діалог особисто на саміті НАТО в Анкарі.



Попередня зустріч Зеленського з Трампом відбулася в червні 2026 року на полях саміту "Групи семи".

Тоді сторони обговорили тему отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.