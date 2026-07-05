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Зеленський і Трамп зустрінуться цього тижня

22:28 05.07.2026 Нд
1 хв
Того ж дня в Анкарі Трамп зустрінеться ще з одним президентом
aimg Валерія Абабіна
Зеленський і Трамп зустрінуться цього тижня Фото: Президент США Дональд Трамп та Президент Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Переговори відбудуться в Анкарі на полях саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Hiba Nasr в соцмережі X, яка посилається на високопоставленого чиновника США.

За інформацією джерела, Трамп проведе двосторонні зустрічі з обома лідерами.

Українським президентом Володимиром Зеленським та президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. У кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Анкарі.

Нагадаємо, 4 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, під час якої привітав його з 250-річчям США.

За словами українського лідера, є "реальна перспектива" завершити війну, і сторони домовилися продовжити діалог особисто на саміті НАТО в Анкарі.

Попередня зустріч Зеленського з Трампом відбулася в червні 2026 року на полях саміту "Групи семи".

Тоді сторони обговорили тему отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

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