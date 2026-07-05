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Зеленский и Трамп встретятся на этой неделе

22:28 05.07.2026 Вс
1 мин
В тот же день в Анкаре Трамп встретится с еще одним президентом
aimg Валерия Абабина
Зеленский и Трамп встретятся на этой неделе Фото: Президент США Дональд Трамп и Президент Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры пройдут в Анкаре на полях саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Hiba Nasr в соцсети X, которая ссылается на высокопоставленного чиновника США.

По информации источника, Трамп проведет двусторонние встречи с двумя лидерами.

Украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В кулуарах саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

Напомним, 4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом , во время которого поздравил его с 250-летием США.

По словам украинского лидера, есть "реальная перспектива" завершить войну и стороны договорились продолжить диалог лично на саммите НАТО в Анкаре.

Предварительная встреча Зеленского с Трампом прошла в июне 2026 года на полях саммита "Группы семи".

Тогда стороны обсудили тему получения Украиной лицензий на производство антибаллистических ракет.

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