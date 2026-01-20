UA

Зеленський і Трамп не підпишуть "план процвітання" України на форумі в Давосі, - Axios

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

План відновлення України не буде підписано на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Київ і Вашингтон поки що не погодили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, донедавна союзники США очікували, що на форумі в Давосі основним внеском президента США Дональда Трампа стане оголошення складу ради щодо Гази та підписання угоди про відновлення України.

Але, як повідомив виданню неназваний український чиновник, плани підписання документа щодо України Трампом і президентом Володимиром Зеленським було скасовано.

Зі свого боку представник США розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання.

Підписання "плану процвітання"

Нагадаємо, раніше The Telegraph із посиланням на джерела писало про те, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть підписати "план процвітання" України на 800 млрд доларів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За даними видання, Зеленський хотів вирушити до Вашингтона для фіналізації економічної угоди і домовленостей щодо гарантій безпеки після війни.

Але союзники з так званої "коаліції охочих" переконали його відмовитися від візиту до Білого дому і запропонували Давос як "більш підходяще" місце для зустрічі з Трампом.

Сьогодні, 20 січня, глава української держави заявив про те, що він поїде на форум у Давосі, тільки якщо будуть готові "план процвітання" і двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США.

