Зеленский и Трамп не подпишут "план процветания" Украины на форуме в Давосе, - Axios

Как пишет издание, до недавного времени союзники США ожидали, что на форуме в Давосе основным вкладом президента США Дональда Трампа станет объявление состава совета по Газе и подписание соглашения о восстановлении Украины.

Но, как сообщил изданию неназванный украинский чиновник, планы подписания документа по Украине Трампом и президентом Владимиром Зеленским были отменены.

В свою очередь представитель США рассказал, что никакая дата подписания назначена не была, а документ требует доработки.