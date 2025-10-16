Зеленський і Трамп обговорять на зустрічі перехід України в наступ, - Politico

Американський лідер перед зустріччю, на якій, як очікується, буде обговорюватися надання Україні "Томагавків" і ППО Patriot, повідомив, що Київ хоче перейти в наступ.

"Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ", - сказав він.

І Зеленський, і Трамп повідомили, що під час зустрічі в Білому домі вони обговорюватимуть крилаті ракети Tomahawk і системи протиповітряної оборони.

Українська делегація в США цього тижня вже зустрілася з компанією Raytheon, виробником "Томагавків", а також систем ППО Patriot.

Київ сподівається, що п'ятнична зустріч допоможе отримати сучасне озброєння, необхідне для проведення чергової контрнаступальної операції проти Росії.

"Ми дійсно можемо перейти в наступ - все залежить від зброї, яку ми отримаємо, і затвердженого плану", - розповів Politico неназваний високопоставлений український чиновник.