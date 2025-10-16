UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський і Трамп обговорять на зустрічі перехід України в наступ, - Politico

Фото: зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп обговорюватиме з українським колегою Володимиром Зеленським перехід України в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Американський лідер перед зустріччю, на якій, як очікується, буде обговорюватися надання Україні "Томагавків" і ППО Patriot, повідомив, що Київ хоче перейти в наступ.

"Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ", - сказав він.

І Зеленський, і Трамп повідомили, що під час зустрічі в Білому домі вони обговорюватимуть крилаті ракети Tomahawk і системи протиповітряної оборони.

Українська делегація в США цього тижня вже зустрілася з компанією Raytheon, виробником "Томагавків", а також систем ППО Patriot.

Київ сподівається, що п'ятнична зустріч допоможе отримати сучасне озброєння, необхідне для проведення чергової контрнаступальної операції проти Росії.

"Ми дійсно можемо перейти в наступ - все залежить від зброї, яку ми отримаємо, і затвердженого плану", - розповів Politico неназваний високопоставлений український чиновник.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні вже 17 жовтня.

Лідери двох країн планують обговорити в першу чергу питання далекобійної зброї, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку.

Востаннє Зеленський зустрівся з Трампом 23 вересня на полях Генасамблеї ООН і назвав цю зустріч продуктивною.

За оцінкою директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, Україні можуть передати лише від 20 до 50 ракет, що навряд чи суттєво вплине на хід війни.

Детальніше про те, чи передадуть США ракети Україні та що це змінить, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

