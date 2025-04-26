Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Римі, - AFP

Похорон Папи Римського

Сьогодні, 26 квітня, у Ватикані відбудеться церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Понтифік пішов з життя 21 квітня через інсульт. На похорон Папи до Риму з'їхалися багато світових лідерів. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ЗМІ припускали, що у Римі можуть зустрітися Зеленський і Трамп на тлі ускладнення переговорного процесу щодо врегулювання війни.

Видання La Reppublica писало, що нібито Україна хоче провести саміт в Італії, коли світові лідери приїдуть на похорон Папа Римського. Йдеться про саміт у форматі "Квінт" - до якого входили б США, Італія, Франція, Велика Британія та, ймовірно, Німеччина.

За даними італійської газети, на всі країни підтримали таку ідею, зокрема Італія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.