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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Римі, - AFP

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом 26 квітня. Вони обоє перебувають у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Два президенти можуть зустрітися", - сказав високопоставлений чиновник у коментарі AFP.

Президенти України та США прибули до Рима на церемонію прощання з Папою Римським Франциском. Напередодні Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться з Зеленським Римі.

Президент України, перша леді та українська делегація вже прибули до Італії. Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров зранку 26 квітня.

 

Похорон Папи Римського

Сьогодні, 26 квітня, у Ватикані відбудеться церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Понтифік пішов з життя 21 квітня через інсульт. На похорон Папи до Риму з'їхалися багато світових лідерів. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ЗМІ припускали, що у Римі можуть зустрітися Зеленський і Трамп на тлі ускладнення переговорного процесу щодо врегулювання війни.

Видання La Reppublica писало, що нібито Україна хоче провести саміт в Італії, коли світові лідери приїдуть на похорон Папа Римського. Йдеться про саміт у форматі "Квінт" - до якого входили б США, Італія, Франція, Велика Британія та, ймовірно, Німеччина.

За даними італійської газети, на всі країни підтримали таку ідею, зокрема Італія.

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