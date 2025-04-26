Зеленский и Трамп могут встретиться в Риме, - AFP

Похороны Папы Римского

Сегодня, 26 апреля, в Ватикане состоится церемония прощания с Папой Римским Франциском. Понтифик ушел из жизни 21 апреля из-за инсульта. На похороны Папы в Рим съехались многие мировые лидеры. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Ранее СМИ предполагали, что в Риме могут встретиться Зеленский и Трамп на фоне осложнения переговорного процесса по урегулированию войны.

Издание La Reppublica писало, что якобы Украина хочет провести саммит в Италии, когда мировые лидеры приедут на похороны Папа Римского. Речь идет о саммите в формате "Квинт" - в который входили бы США, Италия, Франция, Великобритания и, вероятно, Германия.

По данным итальянской газеты, на все страны поддержали такую идею, в том числе Италия.

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