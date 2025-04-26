Зеленський прибув до Рима на похорон Папи Франциска
Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима у суботу, 26 квітня. Він візьме участь у церемонії прощання Папою Римським Франциском.
Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Нікіфоров, передає РБК-Україна.
"Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском", - зазначив він.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна буде представлена на похороні Папи Римського Франциска, навіть якщо він не встигне на церемонію прощання.
"Якщо я не встигатиму, Україна буде представлена на гідному рівні. Міністр закордонних справ (Андрій Сибіга - ред.) і перша леді (Олена Зеленська - ред.) там будуть присутні", - уточнив Зеленський.
Трамп прибув до Рима
Президент США Дональд Трамп та його дружина вже також прибули до Рима на церемонію прощання з Папою Римським Франциском. Перед візитом Трамп припускав, що "можливо" зустрінеться з президентом України у Римі.
Варто зазначити, що днями італійська газета La Reppublica написала про нібито наміри України провести саміт в Італії, коли світові лідери з'їдуться на похорон Папа Римського.
За даними газети, йшлося не просто про двосторонню зустріч Трампа і Зеленського, а про саміт у форматі "Квінт" - до якого входили б США, Італія, Франція, Велика Британія та, ймовірно, Німеччина. La Reppublica зазначало, що проведення розширеного саміту викликає сумніви у деяких країн, зокрема Італії.
Офіс президента не коментував інформацію італійського ЗМІ, а прессекретар президента України Сергій Никифоров лише зробив коротку заяву про можливі зустрічі Зеленського.
"Президент повернувся до України, його подальший графік буде залежати від розвитку ситуації", - сказав Никифоров журналістам.
Смерть Папа Римського
Цього тижня, 21 квітня, 88-річний Папа Римський Франциск пішов з життя. Він очолював Святий престол з 2013 року.
Причиною смерті Папи був інсульт. Папа Франциск у лютому-березні мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Через важку пневмонію він провів у лікарні місяць. На Великдень, 20 квітня, була його перша велика поява перед вірянами після хвороби, а наступного дня він раптово пішов з життя.
Сьогодні, 26 квітня, у Римі відбудеться церемонія прощання з Папою Франциском. Більше про похорон понтифіка - у матеріалі РБК-Україна.
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