ЗМІ пишуть, що Київ пропонує саміт у Римі на тлі похорону Папи: що кажуть у Зеленського

Італійська газета La Reppublica написала, що Україна нібито звернулася до Італії та інших ключових союзників ЄС із пропозицією організувати саміт щодо російсько-української війни на тлі приїзду світових лідерів на похорон Папи Франциска. Офіційно Київ цю інформацію не коментував.

Детально про те, що написала La Reppublica і що кажуть в Офісі президента - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Що відомо про "пропозицію щодо саміту"

Посилаючись на джерела в дипломатичних колах, La Reppublica пише, що Україна через дипломатичні канали звернулася до Італії та інших європейських партнерів звернулися з проханням організувати ширший саміт щодо України.

Мовляв, йдеться не просто двосторонній саміт у Трамп-Зеленський, а у форматі "Квінт" - до якого входили б США, Італія, Франція, Велика Британія та, ймовірно, Німеччина.

Видання пише, що німецький уряд підтвердив, що Олаф Шольц, який відвідає похорони Папи Римського Франциска, може провести низку двосторонніх переговорів у Римі.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп прибуде в Рим 25 квітня ввечері, щоб відвідати прощання з понтифіком, яке заплановане 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом.

І хоча Білий дім досі не оприлюднив офіційного переліку двосторонніх зустрічей Трампа, дипломатичні джерела розповіли La Reppublica про підготовку щонайменше трьох таких переговорів. Одна - з самим Зеленським, а інші - з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Вказано, що ці зустрічі можуть відбутися одразу після церемонії прощання з Папою. Згідно з урядовими джерелами в Римі, також обговорюється можлива зустріч Трампа з президентом Італії Серджо Матареллою та прем'єром країни Джорджією Мелоні. Проте офіційних підтверджень наразі немає.

Італія скептично ставиться до ідеї

Що стосується ідеї України організувати саміт, джерело також сказало La Reppublica, що перспектива проведення розширеного саміту викликає сумніви у деяких країн, зокрема Італії.

Прем’єр Італії та міністр закордонних справ Антоніо Таяні раніше висловили обережність щодо доцільності проведення зустрічі саме в день поховання понтифіка.

"Я сумніваюся, що саміт можна провести в день похорону Папи. Де проходить саміт? У день похорону Трамп із сотнею кортежу... з логістики це здається мені дуже складним", - сказав Таяні.

Однак, пише La Reppublica, тиск з боку України залишається. Тож вчора ввечері поінформовані джерела все ще вважали обстановку "плинною": ідея саміту не була повністю відкинута.

Втім, залишається незрозумілим, в якому місці відбуватимуться зустрічі. Якщо це будуть неформальні та окремі двосторонні переговори між Трампом і різними європейськими лідерами, вони можуть відбутися на віллі Таверна - у резиденції посла США, а в іншому разі італійський уряд міг би надати інше місце.

Що кажуть в Офісі президента України

Офіційно українська влада ніяк не коментувала поширену медіа інформацію щодо пропозиції Києва організувати саміт в Римі.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров лише зробив короткий коментар журналістам щодо можливих зустрічей та візитів Зеленського найближчим часом.

"Президент повернувся до України, його подальший графік буде залежати від розвитку ситуації", - сказав Никифоров.

Нагадаємо, що через вчорашню масовану російську атаку по Україні Зеленський вирішив скоротити програму візиту до ПАР, але доручив міністру закордонних справ провести всі зустрічі, які планувалися.

Також раніше повідомлялося, що президент України разом із дружиною Оленою Зеленською може відвідати похорони Папи Римського Франциска, які відбудуться цієї суботи.