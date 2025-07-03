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Зеленський і Трамп можуть зідзвонитися на тлі паузи у допомозі США: що відомо

Київ, Четвер 03 липня 2025 10:39
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Зеленський і Трамп можуть зідзвонитися на тлі паузи у допомозі США: що відомо Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Офіс президента)
Автор: Наталія Юрченко, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп можуть провести телефонну розмову на тлі призупинення допомоги США. Розмову лідерів вже готують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та Politico.

Видання Politico, посилаючись на два джерела, заявило, що США та Україна працюють над організацією телефонної розмови між Зеленським і Трампом.

За даними видання, ця ідея з'явилася у вівторок, 1 липня, коли почали надходити повідомлення про те, що США призупинили постачання зброї для України.

"США поінформують Україну [про рішення] сьогодні в Києві, і найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", - сказав європейський дипломат, знайомий з планами.

Він також додав, що США вважають це "не паузою" і "не призупиненням" допомоги, оскільки перебувають у процесі визначення того, як найкраще підтримати українську оборону.

Проте, за словами співрозмовника РБК-Україна, телефонну розмову Трампа і Зеленського почали готувати ще до того, як стала відома історія з припиненням допомоги.

Пауза у постачання зброї Україні

Нагадаємо, днями західні ЗМІ повідомили, що США призупинили постачання Україні деякого озброєння. Пізніше у Білому домі підтвердили це, пояснивши паузу пріоритетом національних інтересів США.

За даними ЗМІ, США призупинили постачання артилерійських боєприпасів, ракет Stinger, Patriot і Hellfire. За даними WSJ, мова йде навіть про озброєння, яке вже перебувало на складах у Польщі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна веде перемовини з Вашингтоном на робочому рівні, щоб уточнити ситуацію.

При цьому у Пентагоні заявили, що надають президенту США розширені варіанти щодо військової допомоги Україні. А у Держдепі кажуть, що США зупинили не всі постачання зброї.

Більше про паузу у військовій підтримці США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Військова допомога
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