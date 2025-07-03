Зеленський і Трамп можуть зідзвонитися на тлі паузи у допомозі США: що відомо

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп можуть провести телефонну розмову на тлі призупинення допомоги США. Розмову лідерів вже готують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та Politico.

Видання Politico, посилаючись на два джерела, заявило, що США та Україна працюють над організацією телефонної розмови між Зеленським і Трампом.

За даними видання, ця ідея з'явилася у вівторок, 1 липня, коли почали надходити повідомлення про те, що США призупинили постачання зброї для України.

"США поінформують Україну [про рішення] сьогодні в Києві, і найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", - сказав європейський дипломат, знайомий з планами.

Він також додав, що США вважають це "не паузою" і "не призупиненням" допомоги, оскільки перебувають у процесі визначення того, як найкраще підтримати українську оборону.

Проте, за словами співрозмовника РБК-Україна, телефонну розмову Трампа і Зеленського почали готувати ще до того, як стала відома історія з припиненням допомоги.