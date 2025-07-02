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США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі, - WSJ

Середа 02 липня 2025 22:16
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США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити частину військової допомоги Україні стосувалося озброєння, яке вже зберігалося на складах у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише WSJ, джерела у Білому домі та Конгресі розповіли, що у Польщі на момент призупинення поставок зброї Україні перебували "понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем протиповітряної оборони Stinger, ракет повітря-земля Hellfire та понад 90 ракет повітря-повітря AIM".

Водночас, у Пентагоні заявили, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні, натомість Трампу запропонують варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну.

Допомога США Україні

З моменту приходу до влади Дональда Трампа Сполучені Штати ще не оголошували про нові пакети військової допомоги для України.

А ось 2 липня видання Politico, посилаючись на джерела, повідомило, що Вашингтон начебто призупинив постачання ракет для систем протиповітряної оборони та інших боєприпасів.

У відповідь на ці повідомлення українська сторона ініціювала телефонну розмову з американськими партнерами для з’ясування обставин.

Деталі про ситуацію навколо американської оборонної підтримки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський також вже відреагував на дане питання.

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