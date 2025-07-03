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Зеленский и Трамп могут созвониться на фоне паузы в помощи США: что известно

Киев, Четверг 03 июля 2025 10:39
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Зеленский и Трамп могут созвониться на фоне паузы в помощи США: что известно Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Офис президента)
Автор: Наталья Юрченко, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор на фоне приостановления помощи США. Разговор лидеров уже готовят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и Politico.

Издание Politico, ссылаясь на два источника, заявило, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Зеленским и Трампом.

По данным издания, эта идея появилась во вторник, 1 июля, когда начали поступать сообщения о том, что США приостановили поставки оружия для Украины.

"США проинформируют Украину [о решении] сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским", - сказал европейский дипломат, знакомый с планами.

Он также добавил, что США считают это "не паузой" и "не приостановкой" помощи, поскольку находятся в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону.

Однако, по словам собеседника РБК-Украина, телефонный разговор Трампа и Зеленского начали готовить еще до того, как стала известна история с прекращением помощи.

Пауза в поставках оружия Украине

Напомним, на днях западные СМИ сообщили, что США приостановили поставки Украине некоторого вооружения. Позже в Белом доме подтвердили это, объяснив паузу приоритетом национальных интересов США.

По данным СМИ, США приостановили поставки артиллерийских боеприпасов, ракет Stinger, Patriot и Hellfire. По данным WSJ, речь идет даже о вооружении, которое уже находилось на складах в Польше.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина ведет переговоры с Вашингтоном на рабочем уровне, чтобы уточнить ситуацию.

При этом в Пентагоне заявили, что предоставляют президенту США расширенные варианты по военной помощи Украине. А в Госдепе говорят, что США остановили не все поставки оружия.

Больше о паузе в военной поддержке США - читайте в материале РБК-Украина.

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