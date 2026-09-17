Зеленський і Трамп можуть домовитися про перемир’я між Україною та РФ, - Сибіга

Нова зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа може завершитися дійсно серйозними результатами.
Про це журналістам заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна.
За словами дипломата, Україна дійсно готова до енергетичного перемир'я з Росією.
Однак проблема полягає в тому, що поки Кремль не демонструє жодної зацікавленості в цій ініціативі.
Сибіга зауважив, що підштовхнути Москву до правильного рішення може саме американська влада.
"Ми готуємося до зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН, і я вважаю, що це може бути одним із головних результатів цієї зустрічі - досягнення перемир'я", - наголосив глава МЗС України.
Ба більше, Сибіга уточнив, що одночасно може йтися як про енергетичне перемир'я, так і про припинення атак в акваторії Чорного моря.
Дипломат вкотре нагадав Росії та міжнародній спільноті, що Україна хоче закінчити цю війну.
"Ми маємо пропозиції, ми маємо бачення, як до цього йти. Нам потрібна підтримка світу і (потрібно) забути будь-які ілюзії щодо добрих намірів Росії. Росія розуміє лише тиск", - підсумував Сибіга.
Напередодні американський президент Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
На тлі останніх подій Володимир Зеленський закликав Москву надати перелік об'єктів, які вона хотіла б убезпечити від атак ЗСУ в межах можливого "енергетичного перемир'я".
Окрім того, президент України наголосив на необхідності створення чіткого механізму, який забезпечить виконання Росією всіхумов.
У Кремлі, зі свого боку, позитивно відреагували на пропозицію Трампа щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах.
Проблема полягає в тому, що жодних відповідних рішень Москва досі не ухвалила.