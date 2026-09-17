Зеленский и Трамп могут договориться о перемирии между Украиной и РФ, - Сибига

Новая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может завершиться действительно серьезными результатами.
Об этом журналистам заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.
По словам дипломата, Украина действительно готова к энергетическому перемирию с Россией.
Однако проблема заключается в том, что пока Кремль не демонстрирует никакого интереса к этой инициативе.
Сибига отметил, что подтолкнуть Москву к правильному решению могут именно американские власти.
"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может быть одним из главных результатов этой встречи - достижение перемирия", - подчеркнул глава МИД Украины.
Более того, Сибига уточнил, что одновременно речь может идти как об энергетическом перемирии, так и о прекращении атак в акватории Черного моря.
Дипломат еще раз напомнил России и международному сообществу, что Украина хочет закончить эту войну.
"У нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и (нужно) забыть какие-либо иллюзии относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", - подытожил Сибига.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
На фоне последних событий Владимир Зеленский призвал Москву предоставить перечень объектов, которые она хотела бы обезопасить от атак ВСУ в пределах возможного "энергетического перемирия".
Кроме того, президент Украины отметил необходимость создания четкого механизма, который обеспечит выполнение Россией всех условий.
В Кремле, со своей стороны, положительно отреагировали на предложение Трампа по прекращению ударов по энергетическим объектам.
Проблема заключается в том, что никаких соответствующих решений Москва до сих пор не приняла.