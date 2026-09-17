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Зеленский и Трамп могут договориться о перемирии между Украиной и РФ, - Сибига

14:54 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может завершиться действительно серьезными результатами.

Об этом журналистам заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.

По словам дипломата, Украина действительно готова к энергетическому перемирию с Россией.

Однако проблема заключается в том, что пока Кремль не демонстрирует никакого интереса к этой инициативе.

Сибига отметил, что подтолкнуть Москву к правильному решению могут именно американские власти.

"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может быть одним из главных результатов этой встречи - достижение перемирия", - подчеркнул глава МИД Украины.

Более того, Сибига уточнил, что одновременно речь может идти как об энергетическом перемирии, так и о прекращении атак в акватории Черного моря.

Дипломат еще раз напомнил России и международному сообществу, что Украина хочет закончить эту войну.

"У нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и (нужно) забыть какие-либо иллюзии относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", - подытожил Сибига.

Каковы шансы на "энергетическое перемирие" между Украиной и РФ

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

На фоне последних событий Владимир Зеленский призвал Москву предоставить перечень объектов, которые она хотела бы обезопасить от атак ВСУ в пределах возможного "энергетического перемирия".

Кроме того, президент Украины отметил необходимость создания четкого механизма, который обеспечит выполнение Россией всех условий.

В Кремле, со своей стороны, положительно отреагировали на предложение Трампа по прекращению ударов по энергетическим объектам.

Проблема заключается в том, что никаких соответствующих решений Москва до сих пор не приняла.

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