Зеленський і Трамп домовилися ще зустрітися після похорону Папи, - Sky News
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися напередодні похорону Папи Франциска. За даними ЗМІ, вони домовилися провести ще одну зустріч після церемонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели коротку зустріч у Ватикані напередодні похорону Папи Франциска.
За словами джерел Sky News, сторони також домовилися провести ще одну розмову вже після церемонії прощання з Понтифіком.
Зустріч відбулася невдовзі після заяви Трампа про те, що мирна угода між Україною та Росією "дуже близька".
Офіційного підтвердження деталей розмови на цей момент немає.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом 26 квітня. Обидва лідери перебувають у Римі, куди приїхали на похорон Папи Франциска.
Трамп і Зеленський з'явилися на похоронну церемонію з іншими лідерами на площі Святого Петра відразу на початку.
Вчора Трамп заявляв, що "можливо" зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Римі.
Смерть та похорон Папи Римського
Вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.
Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.
Похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.
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