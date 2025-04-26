Зеленський і Трамп домовилися ще зустрітися після похорону Папи, - Sky News

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися напередодні похорону Папи Франциска. За даними ЗМІ, вони домовилися провести ще одну зустріч після церемонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.