UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: і сто тисяч загиблих росіян не спонукатимуть Кремль про щось задуматись

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталії Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Загибель навіть ста тисяч росіян не змусить владу РФ задуматись про необхідність закінчення війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що загальні втрати російської армії тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч. Президент підкреслив, що стільки росіян віддали своє життя за можливість "купки людей у Кремлі ігнорувати реальність".

"І по тому, як триває російська "могилізація", можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись", - сказав він.

Зеленський зазначив, що шлях до миру прокладають реальні перемоги України та реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу - захист санкціями і допомогою Україні. Тільки повне витіснення загарбників з українських територій й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста наближає настання миру.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін спробував виправдати мобілізацію в Росії і заявив, що вона закінчиться через два тижні.

Окрім того, генерал Ходжес спрогнозував, як зима вплине на хід війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України