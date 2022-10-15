Зеленский: и сто тысяч погибших россиян не побудят Кремль о чем-то задуматься

Он отметил, что общие потери российской армии только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Президент подчеркнул, что столько россиян отдали свою жизнь за возможность "кучки людей в Кремле игнорировать реальность".

"И судя по тому, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан России не побудят Кремль о чем-то задуматься", - сказал он.

Зеленский отметил, что путь к миру прокладывают реальные победы Украины и реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа - защита санкциями и помощью Украины. Только полное вытеснение захватчиков с украинских территорий и демонтаж агрессивных возможностей террористского государства приближает наступление мира.