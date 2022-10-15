Мінус 400 окупантів та два вертольоти: названо нові втрати Росії

Минулої доби українські військові ліквідували ще 400 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64700 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують контратакувати позиції окупантів у Харківській та Херсонській областях. Росіяни, своєю чергою, намагаються проводити атаки під Донецьком.

Також повідомлялося, що українські військові в ніч проти 15 жовтня збили над Дніпропетровською областю 5 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

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