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Мінус 400 окупантів та два вертольоти: названо нові втрати Росії

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Субота 15 жовтня 2022 09:35
Мінус 400 окупантів та два вертольоти: названо нові втрати Росії Фото: ЗСУ за добу знищили два російські вертольоти та 400 окупантів (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували ще 400 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64700 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 15 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 64700 (+400);
  • танків - 2524 (+3);
  • бойових броньованих машин - 5179 (+7);
  • артилерійських систем - 1582 (+16);
  • РСЗВ - 365 (+3);
  • засоби ППО - 186 (+0);
  • літаків - 268 (+0);
  • вертольотів - 242 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11);
  • крилаті ракети - 316 (+0);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3951 (+7);
  • спеціальна техніка - 142 (+0).

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують контратакувати позиції окупантів у Харківській та Херсонській областях. Росіяни, своєю чергою, намагаються проводити атаки під Донецьком.

Також повідомлялося, що українські військові в ніч проти 15 жовтня збили над Дніпропетровською областю 5 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

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