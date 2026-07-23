Зеленський і Raytheon обговорили спільне виробництво ракет для Patriot

Україна та США вже обговорюють cпільне виробництво ракета-перехоплювачів для Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Зеленський 23 липня провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.
"Raytheon - дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак", - зазначив він.
Президент подякував за готовність компанії вивести партнерство з Україною на ще вищий рівень.
"Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО - перехоплювачі для Patriot. Про це ми з Президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку", - стверджує президент.
Сторони також обговорили інші напрямки партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання.
"Наші команди - на урядовому рівні і з боку приватного сектору - будуть в контакті, щоб усе доопрацювати. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, США мають кілька планів щодо завершення війни. Зустріч української та американської сторін найімовірніше відбудеться у США найближчий час.
Компанії, що виробляють ракети-перехоплювачі Patriot, перебувають на ранніх стадіях визначення щодо будівництва в Україні.
Українські фахівці зможуть виготовляти ракети для найважливіших систем ППО вже цього року, є домовленості одразу з кількома країнами.