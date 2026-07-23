Зеленский и Raytheon обсудили совместное производство ракет для Patriot

Украина и Raytheon будут производить ракеты

Зеленский 23 июля провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной.

"Raytheon - очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак", - отметил он.



Президент поблагодарил за готовность компании вывести партнерство с Украиной на более высокий уровень.

" Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО - перехватчики для Patriot. Об этом мы с Президентом Трампом говорили в Анкаре, и самое время двигаться в этом направлении", - утверждает президент.



Другие направления партнерства

Стороны также обсудили другие направления партнерства, касающиеся ненаступательного военного оборудования.

"Наши команды - на правительственном уровне и со стороны частного сектора - будут в контакте, чтобы все доработать. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, США имеют несколько планов по завершению войны. Встреча украинской и американской сторон, скорее всего, состоится в США в ближайшее время.