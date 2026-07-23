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Зеленський і Raytheon обговорили спільне виробництво ракет для Patriot

20:03 23.07.2026 Чт
2 хв
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aimg Олена Бджола
Зеленський і Raytheon обговорили спільне виробництво ракет для Patriot Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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Україна та США вже обговорюють cпільне виробництво ракета-перехоплювачів для Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна та Raytheon вироблятимуть ракети

Зеленський 23 липня провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

"Raytheon - дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак", - зазначив він.

Президент подякував за готовність компанії вивести партнерство з Україною на ще вищий рівень.

"Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО - перехоплювачі для Patriot. Про це ми з Президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку", - стверджує президент.

Інші напрямки партнерства

Сторони також обговорили інші напрямки партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання.

"Наші команди - на урядовому рівні і з боку приватного сектору - будуть в контакті, щоб усе доопрацювати. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, США мають кілька планів щодо завершення війни. Зустріч української та американської сторін найімовірніше відбудеться у США найближчий час.

Компанії, що виробляють ракети-перехоплювачі Patriot, перебувають на ранніх стадіях визначення щодо будівництва в Україні.

Українські фахівці зможуть виготовляти ракети для найважливіших систем ППО вже цього року, є домовленості одразу з кількома країнами.

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