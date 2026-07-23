Зеленский и Raytheon обсудили совместное производство ракет для Patriot
Украина и США уже обсуждают совместное производство ракет-перехватчиков для Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Украина и Raytheon будут производить ракеты
Зеленский 23 июля провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной.
"Raytheon - очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак", - отметил он.
Президент поблагодарил за готовность компании вывести партнерство с Украиной на более высокий уровень.
" Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО - перехватчики для Patriot. Об этом мы с Президентом Трампом говорили в Анкаре, и самое время двигаться в этом направлении", - утверждает президент.
Другие направления партнерства
Стороны также обсудили другие направления партнерства, касающиеся ненаступательного военного оборудования.
"Наши команды - на правительственном уровне и со стороны частного сектора - будут в контакте, чтобы все доработать. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку Украины", - заявил Зеленский.
Напомним, США имеют несколько планов по завершению войны. Встреча украинской и американской сторон, скорее всего, состоится в США в ближайшее время.
Компании, производящие ракеты-перехватчики Patriot, находятся на ранних стадиях определения строительства в Украине.
Украинские специалисты смогут производить ракеты для важнейших систем ПВО уже в этом году, есть договоренности с несколькими странами.