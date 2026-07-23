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Зеленский и Raytheon обсудили совместное производство ракет для Patriot

20:03 23.07.2026 Чт
2 мин
Критически важная потребность Украины будет закрыта
aimg Елена Бджола
Зеленский и Raytheon обсудили совместное производство ракет для Patriot Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Украина и США уже обсуждают совместное производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина и Raytheon будут производить ракеты

Зеленский 23 июля провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной.

"Raytheon - очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак", - отметил он.

Президент поблагодарил за готовность компании вывести партнерство с Украиной на более высокий уровень.

" Украина будет производить совместно с Raytheon одни из важнейших средств ПВО - перехватчики для Patriot. Об этом мы с Президентом Трампом говорили в Анкаре, и самое время двигаться в этом направлении", - утверждает президент.

Другие направления партнерства

Стороны также обсудили другие направления партнерства, касающиеся ненаступательного военного оборудования.

"Наши команды - на правительственном уровне и со стороны частного сектора - будут в контакте, чтобы все доработать. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку Украины", - заявил Зеленский.

Напомним, США имеют несколько планов по завершению войны. Встреча украинской и американской сторон, скорее всего, состоится в США в ближайшее время.

Компании, производящие ракеты-перехватчики Patriot, находятся на ранних стадиях определения строительства в Украине.

Украинские специалисты смогут производить ракеты для важнейших систем ПВО уже в этом году, есть договоренности с несколькими странами.

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