Зеленський і прем'єр Індії вперше зустрінуться з початку повномасштабної війни, - ЗМІ

Як пише видання, очікується, що Зеленський приєднається до саміту G7 і прибуде до Хіросіми в суботу. Своєю чергою прем'єр-міністр Індії вже вирушив до Хіросіми, де зустрінеться з лідерами G7.

"Це буде перша зустріч президента України Зеленського з прем’єр-міністром Моді з початку повномасштабної війни з лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що на початку цього року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі, де вона закликала Індію підтримати "формулу миру" України.

Позиція Індії щодо війни

Варто зазначити, що Індія продовжує наполягати на "діалозі" та "дипломатії" як шляху до припинення війни в Україні. Вона не надає військової допомоги українським силам, але заявляла, що виступає за збереження територіальної цілісності та державного суверенітету України. Однак Індія не засуджує відкрито Росію.

Саміт G7 у Японії може відвідати Зеленський

Нагадаємо, що сьогодні в японській Хіросімі стартував саміт "Великої сімки", де зокрема, буде обговорена пропозиція Зеленського проведення мирного саміту щодо України.

Як повідомила низка західних ЗМІ, президент Володимир Зеленський особисто візьме участь у зустрічі лідерів G7 і прибуде на саміт вже завтра. Про фізичну присутність президента раніше заявляли в РНБО, але потім повідомили, що мова йде про онлайн-режим.

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