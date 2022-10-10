Глава комітету ВР пояснив позицію Китаю та Індії щодо війни в Україні

На саміті речників країн "Великої двадцятки" у жовтні 2022 року, куди запросили й Україну, делегації Індії та Китаю відмовилися проводити зустрічі з українськими колегами. Однак Україна може вплинути на ці країни.

Мережко вважає, що Китай треба позбавити статусу стратегічного партнера України, оскільки він своїми діями довів, що саме стратегічний партнер РФ.

Також потрібно відмовитися від спроб "задобрити" Пекін, зазначив нардеп - очевидно, маючи на увазі недавнє голосування в Раді ООН з прав людини, де Україна стала єдиною країною, яка не підтримала проведення дебатів на тему геноциду уйгурів у китайському Сіньцзяні (хоча постфактум змінила свою позицію).

"Міф про те, що не треба дражнити Китай - це неправильно. Китай стримують не дії України. Для Китаю ми взагалі не існуємо як суб'єкт. І стримують Китай не наші заяви чи дії, а лише страх американських санкцій", - сказав РБК-Україна нардеп.

А ось Індія, на думку Мережка, не така "безнадійна" і Україна цілком може з нею працювати. "У нас є непрямі важелі впливу на Індію, як дуже добрі відносини між Індією та Великобританією. Також Індія зближується із США. І ми через них можемо впливати і я сподіваюся, що американці вже намагаються впливати на Індію щодо російсько-української війни", - сказав нардеп.