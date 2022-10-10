ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава комітету ВР пояснив позицію Китаю та Індії щодо війни в Україні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 09:41
Глава комітету ВР пояснив позицію Китаю та Індії щодо війни в Україні Фото: Нарендра Моді, Сі Цзіньпін та Путін (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

На саміті речників країн "Великої двадцятки" у жовтні 2022 року, куди запросили й Україну, делегації Індії та Китаю відмовилися проводити зустрічі з українськими колегами. Однак Україна може вплинути на ці країни.

Про це розповів РБК-Україна голова парламентського комітету із зовнішньої політики Олександр Мережко.

Мережко вважає, що Китай треба позбавити статусу стратегічного партнера України, оскільки він своїми діями довів, що саме стратегічний партнер РФ.

Також потрібно відмовитися від спроб "задобрити" Пекін, зазначив нардеп - очевидно, маючи на увазі недавнє голосування в Раді ООН з прав людини, де Україна стала єдиною країною, яка не підтримала проведення дебатів на тему геноциду уйгурів у китайському Сіньцзяні (хоча постфактум змінила свою позицію).

"Міф про те, що не треба дражнити Китай - це неправильно. Китай стримують не дії України. Для Китаю ми взагалі не існуємо як суб'єкт. І стримують Китай не наші заяви чи дії, а лише страх американських санкцій", - сказав РБК-Україна нардеп.

А ось Індія, на думку Мережка, не така "безнадійна" і Україна цілком може з нею працювати. "У нас є непрямі важелі впливу на Індію, як дуже добрі відносини між Індією та Великобританією. Також Індія зближується із США. І ми через них можемо впливати і я сподіваюся, що американці вже намагаються впливати на Індію щодо російсько-української війни", - сказав нардеп.

Як писало РБК-Україна, запровадження ліміту цін на російську нафту буде вигідним для Індії та Китаю. У такий спосіб вони зможуть легалізувати знижки на імпорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають