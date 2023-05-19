Зеленский и премьер Индии впервые встретятся с начала полномасштабной войны, - СМИ

Как пишет издание, ожидается, что Зеленский присоединится к саммиту G7 и прибудет в Хиросиму в субботу. В свою очередь премьер-министр Индии уже отправился в Японию, где встретится с лидерами G7.

"Это будет первая встреча президента Украины Зеленского с премьер-министром Моди с начала полномасштабной войны с февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в начале этого года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели, где она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.

Позиция Индии по войне в Украине

Стоит отметить, что Индия продолжает настаивать на диалоге и дипломатии как пути к прекращению войны в Украине. Она не оказывает военной помощи украинским силам, но заявляла, что выступает за сохранение территориальной целостности и государственный суверенитет Украины. Однако Индия не осуждает открыто Россию.

Саммит G7 в Японии может посетить Зеленский

Напомним, что сегодня в японской Хиросиме стартовал саммит "Большой семерки", где, в частности, будет обсуждено предложение Зеленского касательно проведения мирного саммита по Украине.

Как сообщили ряд западных СМИ, президент Владимир Зеленский лично примет участие во встрече лидеров G7 и прибудет на саммит уже завтра. О физическом присутствии президента ранее заявляли в СНБО, но затем сообщили, что речь идет об онлайн-режиме.

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