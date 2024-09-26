Зеленський і прем'єр Британії обговорили Формулу миру та безпекову ситуацію

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили імплементацію Формули миру та зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офіційного інтернет-представництва України.

Головними темами переговорів стали безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці Лондона.

Глава української держави подякував прем'єру за кроки, які Британія зробила з самого початку повномасштабного вторгнення та подякував за підтримки впродовж усього часу війни.

Стармер зазначив, що зустрівся із Зеленським для обговорення викликів, із якими стикається Україна, та щоб вкотре підтвердити непохитну підтримку.

"А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними", - додав глава британського уряду.

Під час переговорів лідери також приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна - НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.