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Зеленський і прем'єр Британії обговорили Формулу миру та безпекову ситуацію

Четвер 26 вересня 2024 01:39
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Зеленський і прем'єр Британії обговорили Формулу миру та безпекову ситуацію Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили імплементацію Формули миру та зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офіційного інтернет-представництва України.

Головними темами переговорів стали безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці Лондона.

Глава української держави подякував прем'єру за кроки, які Британія зробила з самого початку повномасштабного вторгнення та подякував за підтримки впродовж усього часу війни.

Стармер зазначив, що зустрівся із Зеленським для обговорення викликів, із якими стикається Україна, та щоб вкотре підтвердити непохитну підтримку.

"А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними", - додав глава британського уряду.

Під час переговорів лідери також приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна - НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Візит Зеленського до США

Цього тижня президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах. Глава держави проведе низку зустрічей з лідерами держав, а також візьме участь у 79-й сесії Генасамблеї ООН.

Британське видання The Guardian повідомило, що Зеленський під час зустрічі зі Стармером, планує обговорити ситуацію на фронті. Однією з тем зустрічі стане дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по об'єктах у глибокому тилу в Росії.

Раніше повідомлялося, що Лондон не дозволить бити далекобійними ракетами по території Росії без дозволу США.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час виступу в ООН назвав російського диктатора Володимира Путіна рабовласником, а Росію - корупційною мафіозною державою.

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