ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Британії назвав РФ мафіозною державою, а Путіна порівняв з рабовласником

Нью-Йорк, Середа 25 вересня 2024 14:04
UA EN RU
Глава МЗС Британії назвав РФ мафіозною державою, а Путіна порівняв з рабовласником Фото: міністр закордонних справ Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі жорстко розкритикував російського диктатора Володимира Путіна під час виступу в ООН. Він назвав Росію мафіозною державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання назвало промову Леммі "палкою". Звертаючись до представника Росії, він заявив: "Ми знаємо, хто ви".

Критикують дії Путіна в Україні, глава МЗС Британії нагадав про рабовласницьке минуле. Він звинуватив російський уряд у грубому порушенні міжнародного права.

"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", - заявив британський міністр.

Леммі зазначив, що говорить не лише як британець, лондонець і міністр закордонних справ, а й як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені.

"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", - наголосив він.

Британські ракети Storm Shadows для України

Нагадаємо, що Велика Британія є однією з лідерів за підтримкою України. Лондон надав Україні не лише фінансову допомогу, але й також надав військову допомогу.

Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadows. Українські війська використовували ці ракети для ударів по цілях РФ у Криму та на інших окупованих територіях України.

Наразі Україна закликає Британію дозволити застосовувати Storm Shadows для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Західні ЗМІ повідомляли, що нібито Британія надала відповідний дозвіл. Але днями президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін ООН Російська Федерація Великобританія Війна в Україні
NEWS
Примус в пріоритеті. Подоляк розповів, як запобігти ударам Росії по АЕС
Примус в пріоритеті. Подоляк розповів, як запобігти ударам Росії по АЕС
DAILY
Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025