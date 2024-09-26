Зеленский и премьер Британии обсудили Формулу мира и ситуацию с безопасностью

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили имплементацию Формулы мира и укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Официального интернет-представительства Украины.

Главными темами переговоров стали ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке Лондона.

Глава украинского государства поблагодарил премьера за шаги, которые Великобритания сделала с самого начала полномасштабного вторжения и поблагодарил за поддержку на протяжении всего времени войны.

Стармер отметил, что встретился с Зеленским для обсуждения вызовов, с которыми сталкивается Украина, и чтобы еще раз подтвердить непоколебимую поддержку.

"А также, чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", - добавил глава британского правительства.

Во время переговоров лидеры также уделили внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина - НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.