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Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times

Вівторок 17 вересня 2024 06:01
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Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ без згоди США, - Times Фото: прапори Британії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Великобританія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ далекобійною зброєю. Щоб змінити це рішення, потрібна згода США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання нагадує, що нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до США та Британії із закликом подолати свій "страх" та виявити "рішучість" у цьому питанні.

Більше того, днями стало відомо, що п'ять британських ексміністрів оборони і колишніх глав урядів Великобританії закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні завдавати ударів углиб РФ ракетами Storm Shadow. Вони обґрунтували це тим, що будь-яка затримка лише підбадьорить російського диктатора Володимира Путіна.

Проте, як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль (мова йде про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow).

При цьому британська влада вважає, що швидше за все, Америка таки дасть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас, в адміністрації президента США Джо Байдена досі існують розбіжності.

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