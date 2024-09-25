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Прем'єр Британії планує обговорити з Зеленським удари ракетами Storm Shadow по Росії

Україна, Середа 25 вересня 2024 21:14
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Прем'єр Британії планує обговорити з Зеленським удари ракетами Storm Shadow по Росії Фото: прем'єр Британії Кейром Стармер та український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Британії Кейром Стармер планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським про ситуацію на фронті. Зокрема порушать питання і про удари ракетами Storm Shadow по Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зауважимо, що приїзд Кейра Стармера на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку став вже третім його візитом до США за останні три місяці.

Відповідаючи на запитання про те, коли буде прийнято рішення про використання ракет Storm Shadow, які постачає Британія, на території Росії, Стармер сказав, що спочатку буде обговорено низку питань.

"Ми будемо обговорювати цілу низку питань, і ми уважно вислухаємо, що скаже президент Зеленський, і саме це станеться в найближчі кілька днів", - наголосив він.

Він також зауважив, що дискусії не стосуватимуться "єдиного питання, такого як ракети великої дальності", а "стратегічного, всеосяжного шляху для України, щоб знайти шлях через це і досягти успіху в боротьбі з російською агресією".

Нагадаємо, вчора ми писали, що у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції та Британії, щоб обговорити підтримку України.

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