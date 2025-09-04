У Фіцо розкрили плани на зустріч із Зеленським в Ужгороді

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже завтра, 5 вересня, відвідає Ужгород. Там він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в заяві прес-служби словацького уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR .

До словацької делегації увійдуть віцепрем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

При цьому за підсумками зустрічі президент України і прем'єр Словаччини проведуть спільну пресконференцію.

В уряді Словаччини зазначили, що питання енергетичної інфраструктури має стати одним із головних під час переговорів Зеленського і Фіцо.

Зустріч Зеленського і Фіцо

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо анонсував свою поїздку до Ужгорода на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Китаї, коли він говорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після зустрічі з очільником Кремля словацький прем'єр розповів, що в нього є кілька послань, які він хоче передати Зеленському.

Варто зауважити, що зустріч президента України та прем'єра Словаччини відбувається після того, як українські захисники кілька разів атакували нафтопровід "Дружба", через який Словаччина імпортує російську нафту.