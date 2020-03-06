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Зеленский хочет, чтобы Жеваго "вышел на связь"

Новости » Политика     06.03.2020 - 16:01
Зеленский хочет, чтобы Жеваго "вышел на связь"
Фото: Константин Жеваго (zhevago.info)

Зеленский намерен решить с Жеваго проблемы КрАЗа

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы бизнесмен Константин Жеваго "вышел на связь" для решения проблем Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ). Об этом Зеленский заявил во время сегодняшнего посещения этого завода.

В частности, Зеленский попросил гендиректора компании передать владельцу предприятия просьбу выйти на связь.

"Передайте владельцу, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос банкротства и выйти из этих всех исков и судебных дел… Я думаю, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, то вы попросили, но могут быть проблемы", - заявил Зеленский.

В то же время Зеленский подчеркнул, что с этим могут быть проблемы, поскольку Жеваго находится в розыске.

Напомним, в декабре суд разрешил арестовать Жеваго, который подозревается в растрате имущества одного из банков Украины. Кроме того, его объявили в розыск.

Отметим, Жеваго был владельцем банка "Финансы и Кредит", в отношении него начата процедура принудительного взыскания более 1,5 млрд гривен. Его подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

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Новости Украины АвтоКрАЗВладимир ЗеленскийКонстантин Жеваго
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