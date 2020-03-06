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Зеленский: мы работаем над обменом в марте и нормандской встречей в апреле

Новости » Политика     06.03.2020 - 12:19
Зеленский: мы работаем над обменом в марте и нормандской встречей в апреле
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский рассчитывает, что обмен пленными и новый саммит пройдут в сроки

Украинская сторона продолжает работать над проведением обмена пленными в марте и саммита "нормандской четверки" в апреле. Об этом в ходе рабочего визита в Полтавскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, вопросы обмена будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы 11 марта в Минске.

"Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была (нормандская, - ред.) встреча в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует забрать почти 200 человек в рамках обмена пленными.

В феврале на тот момент министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что встреча в нормандском формате может пройти немного позднее апреля.

"Я бы не использовал слова "перенесена" и "отменена". Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все посчитали, что через 4 месяца это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ, российская сторона начинает "съезжать с темы", - заявил он.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленнымиНормандская четверка
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