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Зеленський хоче, щоб Жеваго "вийшов на зв'язок"

Новини » Політика     06.03.2020 - 16:01
Зеленський хоче, щоб Жеваго "вийшов на зв'язок"
Фото: Костянтин Жеваго (zhevago.info)

Зеленський має намір вирішити за Жеваго проблеми КрАЗу

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб бізнесмен Костянтин Жеваго "вийшов на зв'язок" для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАЗ). Про це Зеленський заявив під час сьогоднішнього відвідування цього заводу.

Зокрема, Зеленський попросив гендиректора компанії передати власнику підприємства прохання вийти на зв'язок.

"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання банкрутства і вийти з цих всіх позовів і судових справ ... Я думаю, це єдиний вихід. Паралельно ми все зробимо, то ви попросили, але можуть бути проблеми", - заявив Зеленський.

Водночас Зеленський підкреслив, що з цим можуть бути проблеми, оскільки Жеваго знаходиться в розшуку.

Нагадаємо, в грудні суд дозволив заарештувати Жеваго, який підозрюється в розтраті майна одного з банків України. Крім того, його оголосили в розшук.

Відзначимо, Жеваго був власником банку "Фінанси і Кредит", щодо нього розпочато процедуру примусового стягнення понад 1,5 млрд гривень. Його підозрюють у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах

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