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Зеленский хочет подписать международное соглашение о безопасности в Европе

Новости » Политика     03.12.2019 - 00:19
Зеленский хочет подписать международное соглашение о безопасности в Европе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ряд сделок по безопасности на сегодня не действует полноценно, поэтому нужны новые документы

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к подписанию международного соглашения о безопасности в Европе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, это связано в первую очередь с российской агрессией против Украины, которая продемонстрировала несовершенства в предыдущих соглашениях по безопасности.

"Сломалось много чего. Не только Будапешський меморандум. И устав ООН притерпел нарушения, и Хельсинкский акт 75-го года, в котором было предусмотрено уважение к границам государств, и двусторонние договоры между Украиной и Россией также были нарушены. Поэтому здесь речь идет не просто о защите Украины, речь идет о защите того порядка, который был установлен в мире после 1945-го года", - заявил Кулеба.

По его словам, Вашингтонский договор о создании НАТО является не единственным договором, который не нарушен.

"Президент абсолютно справедливо ставит вопрос о том, что сейчас есть насущные проблемы безопасности, которые требуют решения. Тот сигнал, который он публично выдал относительно заключения такого соглашения свидетельствует о том, что вопрос давно перезрел. Речь идет о необходимости заключения договора, который создаст юридические гарантии и будет касаться не только Украины. Вопрос в общем о ситуации с безопасностью в Европе", - добавил Кулеба.

Напомним, сейчас продолжается активная подготовка к нормандскому саммиту, который состоится 9 декабря в Париже. Как заверил Дмитрий Кулеба, документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

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