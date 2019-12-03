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Зеленський хоче підписати міжнародну угоду про безпеку в Європі

Новини » Політика     03.12.2019 - 00:19
Зеленський хоче підписати міжнародну угоду про безпеку в Європі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Низка безпекових угод на сьогодні не діють повноцінно, тому потрібні нові документи

Президент України Володимир Зеленський прагне підписання міжнародної угоди про безпеку в Європі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-УКраїна.

За його словами, це пов'язано в першу чергу із російською агресією проти України, яка продемонструвала прогалини у попередніх безпекових угода.

"Зламалось багато чого. Не лише Будапешський меморандум. І статут ООН зазнав порушень, і заключений Гельсінський акт 75-го року, де була передбачена повага до кордонів держав, і двосторонні договори між Україною та Росією також були порушені. Тому тут йдеться не просто про захист України, йдеться про захист того порядку, який був встановлений у світі після 1945-го року", - заявив Кулеба.

За його словами, Вашингтонський договір про створення НАТО є чи не єдиним договором, який не порушено.

"Президент абсолютно слушно ставить питання про те, що зараз є нагальні безпекові проблеми, які потребують вирішення. Той сигнал, який він публічно видав щодо укладання такої угоди свідчить про те, що питання давно перезріло. Йдеться про необхідність укладення договору, який створить юридичні гарантії і буде стосуватись не лише України. Питання загалом в безпековій ситуації в Європі" - додав Кулеба.

Нагадаємо, наразі триває активна підготовка до нормандського саміту, який відбудеться 9 грудня у Парижі. Як запевнив Дмитро Кулеба, документ, який підпишуть учасники нормандського саміту, не буде містити жодних юридичних зобов'язань для України.

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Новини України Володимир ЗеленськиймеморандумДмитро Кулеба
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