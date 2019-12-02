Зеленский объяснил необходимость диалога с Путиным

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путина с бегом на беговой дорожке

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходим для завершения войны на Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, Украина могла бы обойтись и без диалога с Путиным, однако в таком случае ситуация с решением конфликта на Донбассе была бы сравнима "с бегом на беговой дорожке".

"Без этого диалога можно, но это примерно как бег на беговой дорожке. Ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы просто не хотим быть на месте... Мы хотим, чтобы все закончилось", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится в понедельник, 9 декабря, в Париже.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.

До этого Песков заявил, что не стоит завышать ожидания от встречи в нормандском формате. Однако он добавил, что в Кремле надеются на положительный результат саммита лидеров "нормандской четверки".