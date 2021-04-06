Генсек НАТО позвонил Зеленскому: на фоне активизации ВС РФ выразил решительную поддержку
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность военной активностью РФ. Он заявил, что НАТО твердо поддерживает территориальную целостность Украины.
Об этом Столтенберг написал в своем Twitter.
"Я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезную озабоченность российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее, а также нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", - написал Столтенберг.
Напомним, в ВСУ заявили, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
В то же время на востоке Украины силы РФ начали обострять ситуацию. В частности, 5 апреля боевики снова вели огонь по позициям украинских военных. В результате двое наших бойцов получили ранения, не совместимые с жизнью. В ответ на обстрелы боевиков украинские бойцы открыли огонь.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего за последний отчетный период в зонах разграничения произошел тысячу двадцать один обстрел, в том числе почти 500 взрывов.