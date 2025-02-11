Зеленський хоче запропонувати РФ обмін частини Курської області на українську територію

За словами глави держави, якщо переговори з Росією почнуться, то він планує запропонувати Москві прямий обмін територіями. Київ запропонує частину територій Курської області в обмін на українські території.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - зазначив глава держави.

Він уточнив, що ще не знає, яку частину окупованих територій Україна вимагатиме натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету", - додав Зеленський.