"Важлива операція". Зеленський допустив роль Курської області на переговорах з РФ

Президент України Володимир Зеленський назвав Курську операцію "дуже важливою". Він також не виключив роль Курської області на переговорах з РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву після зустрічі з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

"Завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у рускіх до України щодо Курського напрямку", - сказав він.

За словами президента, Курська операція була дуже важливим кроком.

"Я не люблю кидатися такими словами, як "історичний". Все життя України і боротьба - це напевно історичний шлях, і тому я не буду кидатись цим словом щодо цієї операції. Але вона точно була дуже важливою. І я вдячний всім воїнам, які боронять нашу територію завдяки Курській операції також", - сказав Зеленський.

Він також додав, що у Курській області далекобійною зброєю вдалося вразити кілька важливих об’єктів.

"Ми вразили кілька дуже важливих військових пунктів правління. І це - дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом з цієї території, і це, як магніт, тримає сьогодні 60 тисяч їх військових на цьому напрямку", - зазначив президент.

Зеленський не оминув і тему великих втрат росіян на Курському напрямку.

"У рускіх там дуже великі втрати. Вони їх сильно занижують. У них корейці розбігаються, ми це бачимо", - констатував президент.