Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию

По словам главы государства, если переговоры с Россией начнутся, то он планирует предложить Москве прямой обмен территориями. Киев предложит часть территорий Курской области взамен на украинские территории.

"Мы обменяем одну территорию на другую", - отметил глава государства.

Он уточнил, что еще не знает, какую часть оккупированных территорий Украина потребует взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета", - добавил Зеленский.