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Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может предложить России обмен территориями. Речь идет об обмене части Курской области на украинскую территорию, которую контролируют оккупанты.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

По словам главы государства, если переговоры с Россией начнутся, то он планирует предложить Москве прямой обмен территориями. Киев предложит часть территорий Курской области взамен на украинские территории. 

"Мы обменяем одну территорию на другую", - отметил глава государства. 

Он уточнил, что еще не знает, какую часть оккупированных территорий Украина потребует взамен. 

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета", - добавил Зеленский. 

Курская операция

Напомним, Украина с августа прошлого года ведет активные боевые действия в Курской области. ВСУ, по данным карты Deep State, контролируют более 400 квадратных километров в российском регионе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Курская операция - это сильный козырь для Украины в переговорах. Особенно это касается стран Глобального Юга, которые считали Россию "непобедимой".

Также глава украинского государства допускал, что Курская операция отыграет свою роль во время переговоров с Россией по завершению войны.

К слову, на прошлой неделе украинские защитники начали новое наступление в Курской области. Им уже удалось продвинуться на отдельных участках.

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