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Зеленский хочет провести встречу в Абу-Даби до переговоров США, Китая и РФ

09:56 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Зеленский хочет провести встречу в Абу-Даби до переговоров США, Китая и РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина хотела бы провести встречу с американской и российской командами в Абу-Даби еще до переговоров США, Китая и РФ.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Как объяснил глава государства, пока доподлинно неизвестно, что именно будут обсуждать США, Китай и Россия.

По мнению Зеленского, в центре их внимания будут Ближний Восток и война в Украине.

"Очень не хочется, чтобы это была "Ялта - 2, 3, 4", когда идет перераспределение влияния. Я бы даже сказал не влияния, а мнений - что можно так перераспределить. Сегодня у нас другой мир, фрагментарный мир очень сильно отличается от мира Второй мировой войны как до, так и после. Совсем другой технологический мир", - подчеркнул президент.

Как считает Зеленский, в современных реалиях такое перераспределение между тремя большими странами невозможно. Однако именно этого, по его словам, и хочет добиться Кремль.

"Я бы обратил внимание на то, кто больше всех хочет этой встречи. Я считаю, что после Аляски это будет второе такое дипломатическое, серьезное преимущество России, если все произойдет именно так, как сейчас "вбрасывают" россияне по поводу своих желаний о новой "Ялте". Я думаю, что Россия хочет больше всех", - подчеркнул глава государства.

По его мнению, Китай меньше всех заинтересован в такой встрече, поскольку не получит от нее никаких выгод.

"Посмотрим, что это будет за встреча. Мы бы очень хотели, чтобы наша встреча в Абу-Даби была до этого", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал требования России по откату НАТО на уровень 1997 года.

Кроме того, он озвучил важное предупреждение США по возобновлению экономического сотрудничества с РФ.

Также Зеленский рассказал, как война на Ближнем Востоке ударила по Украине.

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