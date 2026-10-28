РФ може запропонувати США "економічний шлюб", але він не буде тривалим, - Зеленський

Росія може запропонувати США "економічний шлюб", який не буде невигідним для Вашингтона у довгостроковій перспективі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю, що "дизельна угода" відкриває для росіян можливості наступних подібних кроків. Це зокрема добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже були зняття санкцій з російських олігархів, наближених до диктатора Володимира Путіна.

За словами президента, енергоресурси є частиною пропозиції Росії.

"Росія розуміє, що вони, на відміну від інших країн світу, мають такі природні ресурси, можливості, запаси і таке вертикальне управління всім цим, що можуть дійсно запропонувати Америці своєрідний "економічний шлюб" - як би прикро це не звучало", - зазначив Зеленський.

Водночас, за словами українського президента, навряд такий "шлюб" може бути вигідний США в довгостроковій перспективі.

"Бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху - може здаватися, що можуть бути вигоди", - додав він.